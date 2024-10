Luca Hänni packt aus: So krass hat das Vatersein sein Leben verändert!

Und genau so ist es: Seit Tag eins hat die Kleine, deren Name ein wohlbehütetes Geheimnis darstellt, das Leben der beiden frischgebackenen Eltern vollends auf den Kopf gestellt. Im Interview mit RTL blickt Luca jetzt auf die ersten Monate zurück.

Gemeinsam mit ihrer rund vier Monate alten Tochter lebt das TV-bekannte Paar in der Schweiz. © Instagram/lucahaenni1 (Screenshot)

Was Luca damit meint: Seiner Tochter ist es nicht wichtig, wie prominent oder erfolgreich ihre Eltern sind. "Sie braucht Zuneigung, Liebe und that's it. Das ist cool", schwärmt der gebürtige Schweizer weiter, der mit seiner Familie in Thun lebt.

Dass er an dem Abend ohne seine Frau auf dem Event erschien, hing natürlich auch mit dem Nachwuchs zusammen: "Die Kleine ist noch keine vier Monate alt. Meine Frau macht es super, [...] aber beide weggehen funktioniert grad noch nicht."

Voller Stolz spricht Luca anschließend über die ersten Entwicklungserfolge seiner Tochter und verrät dabei, dass die Maus bereits ein bisschen lachen, den Kopf halten und greifen kann, was der Papa natürlich alles "sehr süß" findet.

Luca und Profitänzerin Christina lernten sich 2020 bei "Let's Dance" kennen und belegten gemeinsam den dritten Platz. Anschließend wurden sie ein Paar und heirateten. Im Juni krönte dann die Geburt des ersten Kindes ihre außergewöhnliche Liebe.