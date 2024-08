In der "Giovanni Zarrella Show": Große Überraschung für Pietro Lombardi!

Dortmund - Am heutigen Samstagabend findet in der Dortmunder Westfalenhalle die große "Giovanni Zarrella Show" statt. Auf der Bühne wird auch Pietro Lombardi (32) stehen. Es ist der erste Auftritt seit der Geburt seines dritten Sohnes.

Giovanni Zarrella (46) hat für seinen Kumpel Pietro Lombardi (32) eine Überraschung geplant. (Archivfoto) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Der frühere Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" wird jedoch nicht nur performen - ihm blüht zudem eine spezielle Überraschung!

Wie BILD berichtet, will Giovanni Zarrella (46) seinen Kumpel zur Geburt seines Kindes auf der Bühne überraschen. Was genau der 46-Jährige plant, will er jedoch nicht verraten. "Ich freue mich riesig für Pietro und Laura und gratuliere den beiden von Herzen zur Geburt ihres Sohnes", so der Italiener.

Pietro sei ein Freund von ihm und da freue man sich natürlich von Herzen, wenn man sehe, wie glücklich er sei.

Erst am gestrigen Freitag ließen der Sänger und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) die Bombe platzen, dass ihr zweites gemeinsames Kind auf die Welt gekommen ist.

"Welcome to our Family, Amelio Elija. Wir sind unglaublich glücklich euch zu verkünden, dass unser Sohn [...] gesund zur Welt gekommen ist", schrieben sie in dem entsprechenden Instagram-Beitrag.