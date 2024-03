In Hochzeits-Dessous: So trotzt Hailey Bieber den Trennungsgerüchten

Hailey Bieber (27) dementiert die Trennungsgerüchte. © Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Ob im zarten Negligé, sexy Zweiteiler, mit Spitzen-Corsage oder lässig im Satin-Morgenmantel - in jedem einzelnen Outfit macht Hailey Bieber, ehemals Baldwin, eine top Figur.

Das kommt auch bei den Fans gut an. In der Kommentarspalte schwärmen sie von ihrem Idol.

Was Gatte Justin Bieber wohl über das neueste Shooting seiner Frau denkt? Seit 2018 sind die beiden verheiratet und gelten als absolutes Traumpaar. Doch seit einiger Zeit häufen sich die Gerüchte um eine mögliche Ehekrise.

Auslöser der Debatte war ein Aufruf von Haileys Vater Stephen Baldwin (57) für sie und Justin zu beten. Via Instagram war er mit einer privaten Angelegenheit an die Öffentlichkeit gegangen, was Hailey überhaupt nicht gefiel.

Was genau zwischen der 27-Jährigen und dem fast drei Jahre älteren Sänger vorgefallen war, blieb unklar.