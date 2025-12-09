Ina Müller über Weihnachten mit Familie: Eine Sache sorgt jedes Jahr für Diskussionen

Hamburg - Weihnachten bei Ina Müller (60): Lebhafte Gespräche und reichlich Prosecco? In ihrem gewohnt offenen Plauderton hat die Hamburger Entertainerin jetzt ausgepackt, wie sie die Festtage mit ihrer Familie verbringt und welches Thema dabei jedes Jahr aufs Neue für hitzige Diskussionen sorgt.

Ina Müller (60) spricht in einem Podcast über Weihnachten mit ihrer Familie. © Georg Wendt/dpa

Eines stellt die 60-Jährige gleich klar: "Weihnachten ist ein Fest für Kinder", beichtet die Talkshow-Größe im Podcast "Silvia am Sonntag". Trotzdem feiere sie selbst mit voller Hingabe, allerdings ohne großes Zutun in der Küche.

Während ihre Schwestern am Herd zaubern, hält sich Müller lieber raus: "Die können alle kochen. Ich kann sowas nicht. Ich könnte nie einen Braten machen." Die Moderatorin wuchs mit vier Schwestern auf einem Bauernhof in Niedersachsen auf.

Stattdessen übernimmt sie die für viele wohl deutlich angenehmere Aufgabe: Sie versorgt alle mit "sehr guten Alkoholika". Prosecco, Wein – was man eben so braucht, um das Fest launig zu gestalten. Schließlich steht auch in ihrer Talkshow "Inas Nacht" bei den Gästen immer ein gefülltes Glas auf dem Tisch.

Generell drehe sich bei ihrer Familie vieles ums Kulinarische. "Es geht ums Essen", bringt die Sängerin ihre Familiendynamik auf den Punkt. Schon beim Frühstück werde das Mittagessen geplant und spätestens beim Kaffee am zweiten Feiertag schmiede die Runde die ersten Pläne fürs nächste Jahr.

Doch nicht nur beim Kochen, auch beim Thema Haushalt halte sich die 60-Jährige eher zurück. Trotzdem beschreibt sie die Festtage als rundum harmonisch und "gemütlich".