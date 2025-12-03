 2.635

Ina Müller verrät, wie ihr perfekter Tag aussieht: "Alles andere ist anstrengend"

Für die einen ist ein Tag am Meer ein vollkommen gelungener Tag, für andere einer mit vielen Aktivitäten. Ina Müller sieht das ganz anders.

Von Christiane Bosch

Hamburg - Für die norddeutsche Sängerin und Moderatorin Ina Müller (60, "Inas Nacht") ist ein gemütlicher Tag im Bett eine Idealvorstellung.

Ina Müller (60) verbringt an einem perfekten freien Tag, die meiste Zeit im Bett und genießt es nichts tun zu müssen.
Ina Müller (60) verbringt an einem perfekten freien Tag, die meiste Zeit im Bett und genießt es nichts tun zu müssen.  © Annette Riedl/dpa

Der perfekte Tag sehe so aus: "Ausschlafen, mit Kaffee zurück ins Bett, Zeitung lesen, die Balkontür ganz aufmachen und Vögel zwitschern hören, jemandem schreiben, dem ich leider noch dringend schreiben muss, bis ungefähr 14 Uhr im Bett sitzenbleiben", sagte die Hamburgerin der Deutschen Presse-Agentur.

Und beschreibt weiter: "Dann denken: 'Du kannst jetzt nicht den ganzen Tag im Bett sitzenbleiben', auf Nahrungssuche gehen in meiner Hood, dann sich den Bauch vollschlagen und 17 Uhr mit vollgeschlagenem Bauch wieder ins Bett gehen."

Wahlweise geht Ina Müller - statt sich den Bauch vollzuschlagen - aber auch gern in ihre Sauna. "Ich habe mir den Luxus gegönnt, meine Speisekammer, die es ja in Altbauwohnungen noch gibt, in eine Sauna umzubauen."

Für einen guten Abschluss würde sie schließlich eine Serie bis nachts 3 Uhr "durchbingen" - also ohne Pause durchgucken. "Das ist für mich leider der ideale Tag. Alles andere ist anstrengend."

Mit neuem Album "6.0" in den Charts

Ina Müllers neues Album "6.0" ist Mitte November erschienen und eroberte sogleich Platz 1 der deutschen Album-Charts. In der zweiten Woche rutschte das Album auf Platz 7 ab.

Im Oktober 2026 startet ihre Tour durch Deutschland. Mehr als 50 Konzerte sind bislang geplant.

Titelfoto: Annette Riedl/dpa

