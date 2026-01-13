"Influencer beeinflussen Narrativ": "Let's Dance"-Star nutzt After-Baby-Body für Ansage

Thun (Schweiz) - " Let's Dance "-Star Christina Hänni überraschte zuletzt mit einer neuen Frisur. Das ist aber nicht die einzige optische Veränderung, mit der die 35-Jährige ins Jahr 2026 startet.

Christina Hänni (35) hat sich stolz über ihren After-Baby-Body geäußert - und eine Botschaft versendet. © Bildmontage: Instagram/christina.haenni (Screenshots)

Denn die Ehefrau des ehemaligen Gewinners von "Deutschland sucht den Superstar", Luca Hänni (30), berichtet stolz von ihrem After-Baby-Body.

Als Tochter Stella zum Tanzen ist, hat Christina nämlich endlich mal wieder Zeit für ein kleines Workout. Bei diesem nimmt sie ihre etwa 375.000 Instagram-Anhänger auch direkt mit.

"Auch mir fällt es schwer, mich beim Sport oder in unvorteilhaften Positionen zu filmen", gesteht die Profitänzerin.

Aber trotzdem finde sie es wichtig, auch solche Momente zu veröffentlichen. Denn: "Dabei bin ich so stolz, was ich seit der Geburt erreicht habe!"

"Man vergisst oft, dass die Influencer das Narrativ beeinflussen", gibt die 35-Jährige preis. Deswegen versuche sie, ihren Fans auch alberne oder unvorteilhafte Sachen zu zeigen.

Und das, obwohl sie sich dann für Hate-Kommentare zum Abschuss freigebe. "Aber das wünsche ich mir eben selbst mehr in der Welt", hofft Christina, dass andere Frauen ihrem Beispiel folgen werden.