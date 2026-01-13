"Influencer beeinflussen Narrativ": "Let's Dance"-Star nutzt After-Baby-Body für Ansage

"Let's Dance"-Star Christina Hänni überraschte zuletzt mit einer neuen Frisur. Das ist aber nicht die einzige Veränderung, mit der sie in 2026 startet.

Thun (Schweiz) - "Let's Dance"-Star Christina Hänni überraschte zuletzt mit einer neuen Frisur. Das ist aber nicht die einzige optische Veränderung, mit der die 35-Jährige ins Jahr 2026 startet.

Christina Hänni (35) hat sich stolz über ihren After-Baby-Body geäußert - und eine Botschaft versendet.
Denn die Ehefrau des ehemaligen Gewinners von "Deutschland sucht den Superstar", Luca Hänni (30), berichtet stolz von ihrem After-Baby-Body.

Als Tochter Stella zum Tanzen ist, hat Christina nämlich endlich mal wieder Zeit für ein kleines Workout. Bei diesem nimmt sie ihre etwa 375.000 Instagram-Anhänger auch direkt mit.

"Auch mir fällt es schwer, mich beim Sport oder in unvorteilhaften Positionen zu filmen", gesteht die Profitänzerin.

Hollywood-Star flüchtet vom roten Teppich: "Es traf mich wie ein Schlag in die Magengrube"
Aber trotzdem finde sie es wichtig, auch solche Momente zu veröffentlichen. Denn: "Dabei bin ich so stolz, was ich seit der Geburt erreicht habe!"

"Man vergisst oft, dass die Influencer das Narrativ beeinflussen", gibt die 35-Jährige preis. Deswegen versuche sie, ihren Fans auch alberne oder unvorteilhafte Sachen zu zeigen.

Und das, obwohl sie sich dann für Hate-Kommentare zum Abschuss freigebe. "Aber das wünsche ich mir eben selbst mehr in der Welt", hofft Christina, dass andere Frauen ihrem Beispiel folgen werden.

Christina Hänni überrascht mit neuer Frisur

Für die 35-Jährige und Comedian Osan Yaran (39) war bei "Let's Dance" bereits nach der ersten Runde Schluss.
Zuletzt hatte sie schon mit einer neuen Frisur überrascht. Denn im Jahr 2026 trägt die 35-Jährige Bob!

Satte 20 Zentimeter Haarpracht ließ Christina innerhalb kürzester Zeit wegschneiden. Vom anschließenden Ergebnis zeigte sie sich sehr angetan und machte klar, dass es die "beste Entscheidung" gewesen sei.

Wird die ehemalige Turniertänzerin mit neuer Frisur und ihrem beeindruckenden After-Baby-Body also auch 2026 bei "Let's Dance" zu sehen sein?

Amanda Seyfried erlebt bittere Enttäuschung: "Ich habe gleich zwei Preise verloren"
In der vergangenen Staffel der beliebten RTL-Tanzshow feierte sie nämlich nach einer einjährigen Auszeit ihr Comeback - allerdings mit überschaubarem Erfolg. Mit dem Comedian Osan Yaran (39) schied sie bereits nach der ersten Runde aus.

Bislang wurden allerdings nur 13 Promis bekannt gegeben, die an der kommenden Ausgabe teilnehmen. Welche Profitänzer dabei sind, steht noch in den Sternen.

