Tausende stehen in Leipzig Schlange! Buchmesse-Fans strömen in die Glashalle

Leipzig - Die Leipziger Buchmesse hat am Donnerstagvormittag ihre Pforten geöffnet.

Der Wartebereich vor der Neuen Messe war rappelvoll.

Schon deutlich vor der eigentlichen Öffnungszeit um 10 Uhr hatte sich eine lange Schlange vor der Glashalle der Neuen Messe gebildet.

Die Verantwortlichen entschieden sich daher dafür, die Besucher schon früher einzulassen. Bereits um 9.30 Uhr wurden die Türen aufgemacht und die begeisterten Buchfans durften eintreten.

Für den besucherstärksten Tag - Samstag - gibt es keine Tagestickets mehr zu kaufen - lediglich für einen verkürzten Besuch am Nachmittag.

Noch bis 22. März werden im Rahmen der Leipziger Buchmesse laut Organisatoren "über 3000 Veranstaltungen" stattfinden - nicht nur auf dem Messegelände, auch über die gesamte sächsische Metropole verteilt.

2044 Aussteller aus 54 Ländern sind vertreten. Auch die Cosplay-Szene kommt auf der "Manga Comic Con" nicht zu kurz.