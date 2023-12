Influencerin erlebt Liebes-Chaos auf Reise: "Ich fange an zu heulen!"

Thailand/Indonesien - Influencerin Greta Engelfried (24, " Love Island ") reist aktuell durch Südostasien und erlebt dabei ein Gefühlschaos . Ihre Fans lässt sie via Social Media unmittelbar daran teilhaben.

"Abschiede sind richtig blöd ...", gestand Greta Engelfried (24) in einer Instagram-Story ein. © Screenshot/Instgaram/greta_e_

Am gestrigen Donnerstag veröffentlichte die Wahl-Berlinerin eine Instagram-Story. Das Foto zeigt die gelernte Industriekauffrau aus Bad Homburg bei Frankfurt am Main mit unglücklichem Gesicht auf dem Rücksitz eines Autos.

"Bin jetzt auf dem Weg zum Flughafen ✈️" (alle Zitate redaktionell angepasst), ist im oberen Bildabschnitt zu lesen. Die Feststellung "Abschiede sind richtig blöd ..." steht im unteren Abschnitt des Fotos.

Der Hintergrund dieser Story: Die 24-Jährige reiste in den zurückliegenden zwei Wochen zusammen mit einem Mann durch Thailand - und die Beziehung zu ihrem Reisebegleiter war ganz klar nicht platonisch.

Als offizielles Paar wollten die beiden aber auch nicht verstanden werden. Greta verwendete bezüglich ihres Begleiters die Beschreibungen "Thailandboy" oder "Long-Term-Hinge-Date" ("Hinge" ist der Name der Dating-App, über die sie und der Mann sich kennengelernt haben).

Es war von Beginn der Reise an auch geplant gewesen, dass Greta und ihr Begleiter sich trennen würden. Am Donnerstag war es nun so weit - Greta machte sich alleine auf die Weiterreise nach Indonesien, ihr "Thailandboy" reiste zurück nach Deutschland.

Doch die Trennung stürzte die 24-Jährige in ein Gefühlschaos: In ihren weiteren Instagram-Storys brach sie vor laufender Kamera in Tränen aus!