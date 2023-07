Influencerin bekommt ungewöhnliches Geschenk - wenig später posiert sie Oben-ohne!

Influencerin Greta Engelfried (24) schaffte es erst kürzlich, ihre eher klein geratenen Brüste zu akzeptieren. © Screenshot/Instagram/greta_e_

Die abenteuerliche Episode wurde in einem kurzen Video festgehalten, das die 24-Jährige am gestrigen Donnerstag auf Instagram veröffentlichte.

Greta, die vor ihrem Umzug in die Hauptstadt in Bad Homburg bei Frankfurt am Main lebte, wird am Anfang des Clips mit verbundenen Augen von Freunden in ein Shoppingcenter gebracht.

Als sie die Schlafmaske über ihren Augen abnimmt, begreift sie, wo sie ist, und erschrickt zunächst: "Nein! Nein!", ruft die 24-Jährige entsetzt aus.

"Ich hab so Angst, Leute! Ich hab Angst!", bekennt die Influencerin, denn das Geschäft, vor das ihre Freunde sie gebracht habe, ist ein Piercing-Studio.

Im weiteren Verlauf wird klar, dass die 24-Jährige hierhergebracht wurde, um ihre Brustwarzen piercen zu lassen.