"Love Island"-Jessica: "Menschen können nichts für ihre Herkunft"

Trier - Posen in knappen Outfits mit sehr viel Haut sind ebenso ihr Markenzeichen wie nachdenkliche TikTok-Videos - Reality-Darstellerin Jessica Delion ("Love Island" 2022) ist eine Frau mit vielen Facetten. Kürzlich sprach die 23-Jährige aus einem kleinen Ort bei Trier in einem TikTok-Clip ein sehr ernstes Thema an.