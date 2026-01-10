Influencerin Laura appelliert: "Lasst Euch da rausholen, bitte!"

Kassel - "Leute, lasst Euch da rausholen, bitte! Kommt: Ihr könnt dieser kognitiven Dissonanz entkommen", lautet der flammende Appell, den Influencerin Laura Strutzke (21) in ihrem jüngsten Reel formuliert.

Influencerin Laura Strutzke (21) agiert auf Instagram als politische Aktivistin: Ihr Profil trägt die Titel "werdetlautmitlaura". © Screenshot/Instagram/werdetlautmitlaura

Der Anlass für das Statement der Politik-Aktivistin ist der sogenannte "Veganuary", eine Aktion, bei der die Menschen dazu aufgerufen werden, im ersten Monat des Jahres bei ihrer Ernährung auf tierische Produkte wie Fleisch oder Milch zu verzichten.

Laura unterstützt diese Idee und greift in ihrem Video vom Freitagabend die zahlreichen Anfeindungen auf, die ihr in diesem Zusammenhang auf Instagram begegnet seien.

"Ich sag's Euch, so wie es ist: Nichts entlarvt Menschen schneller als ein Wutausbruch über Tofu", stellt die im nordhessischen Kassel aufgewachsene Influencerin gleich am Beginn des Clips fest.

Offenbar reiche bei den Hatern "schon der Gedanke an veganes Essen, um Abwehr auszulösen, Spott, Aggression". Zumal in vielen "Veganuary"-Reels gar nicht dazu aufgerufen werde, dass die Betrachter sich ebenfalls vegan ernähren sollen.