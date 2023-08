Influencerin Lil Tay mit nur 14 Jahren gestorben, doch etwas ist an der Sache faul

Social-Media-Star Lil Tay (†14) ist unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. © Instagram/liltay

Schon im Jahr 2018 ging das Mädchen namens Claire Hope erstmals viral. Damals war sie 9 Jahre alt.

In dem Video auf Instagram ahmt sie den verschwenderischen Lebensstil eines Rappers nach und wirft dabei mit Geld und Schimpfwörtern um sich. Der Clip kam so gut an, dass ihn bis heute mehr als 11 Millionen Menschen gesehen haben.

Kurz darauf trat die populär gewordene Kanadierin zusammen mit Rappern wie Chief Keef (27) und XXXTentacion (†20) auf, erntete dabei aber auch Kritik für die Aneignung der Hip-Hop-Kultur und die Verwendung des N-Wortes.

Auf Claires Instagram-Kanal "liltay" hinterließ die Familie der 14-Jährigen nun eine bittere Nachricht.

"Schweren Herzens teilen wir die niederschmetternde Botschaft vom plötzlichen und tragischen Ableben unserer geliebten Claire", heißt es in dem Statement. "Wir haben keine Worte, um unseren unerträglichen Verlust und unbeschreiblichen Schmerz auszudrücken."

Etwas scheint an der ganzen Sache jedoch nicht zu stimmen.