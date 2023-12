Influencerin nach Klinik-Schock in Tränen: "Der Arzt hat mich so verarscht"

Frankfurt am Main/Indonesien - Das lief alles andere als geplant! Im Rahmen ihrer ausgiebigen Urlaubsreise hat es Influencerin Greta Engelfried (24) mittlerweile nach Indonesien verschlagen. Dort fiel sie nach einer mehrstündigen Behandlung nun aus allen Wolken und brach in Tränen aus.

Greta Engelfried (24) wurde nach einer Behandlung gegen eine Salmonellen-Erkrankung eine heftige Krankenhausrechnung präsentiert. © Montage: Instagram-Story/greta_e_

Erst am gestrigen Freitagmorgen hatte die gebürtige Hessin, die mittlerweile in Berlin lebt, verkündet, dass sie enorme gesundheitliche Beschwerden habe. Unter anderem machte ihr Kreislauf schlapp, zudem ereilte sie heftiges Fieber.

Während zunächst der Verdacht auf eine Erkrankung mit Malaria fiel, konnte nach einigen Stunden des Hoffens und Bangen zumindest ein Stück weit Entwarnung gegeben werden. Dennoch war es für die junge Frau äußerst unschön zu erfahren, dass sie sich einen Salmonellen-Infekt zugezogen hatte.

Samt Tropf am Arm durfte sie die indonesische Klinik inklusive erzwungenem Lächeln auf den Lippen verlassen, während sie sich zurück in ihrem Hotelzimmer mit einigen Alltagsproblemen konfrontiert sah. So fiel es ihr überaus schwer, mit der medizinischen Gerätschaft ein T-Shirt anzuziehen.

Den Spaß an der Sache ließ sie sich davon aber dennoch nicht nehmen. In der Nacht auf den heutigen Samstag (deutscher Ortszeit) berichtete sie in ihrer Instagram-Story dann zunächst von einem erfreulichen Erlebnis: "Zwei Mädels haben mir gestern noch Essen und Snacks vorbeigebracht, weil sie in meiner Story gesehen haben, wie es mir geht", äußerte sich Greta sichtlich berührt.

Ein böses Erwachen gab es für die ehemalige "Love Island"-Kandidatin wenige Stunden später.