Influencerin "Frustrierte Alte" bietet besonderes Männer-Coaching
Mainz - Es gehe insbesondere um "mentale Stärke", erklärt Anja Heyelmann (34), die sich als Influencerin "Frustrierte Alte" nennt. In ihrem jüngsten Instagram-Reel legt die Mainzerin ihre Überlegungen für ein Männer-Coaching dar.
Den Begriff "mentale Stärke" habe sie dabei von anderen sogenannten "Alpha Male Coaches" übernommen, verrät Anja gleich zu Beginn des am Mittwoch veröffentlichten Clips.
Die bekennende Feministin kritisiert, dass viele Männer-Coaches Stärke nur im Hinblick auf finanziellen und sportlichen Erfolg definieren würden.
Diese höre jedoch immer dann auf, "sobald eine Frau im Spiel ist". Es sei nicht richtig, wenn ein Mann etwa auf der Straße eine Frau belästige. "Da hat man dann komplett die Kontrolle verloren. Da konnte man einfach nicht anders", erklärt die Mainzerin.
Auch das Begrapschen von Frauen sei nicht in Ordnung. "Da konnte man nicht anders, es ist halt auch der optische Reiz des Gegenübers", setzt Heyelmann hinzu.
Die Mainzerin betont für die von ihr genannten Beispiele: "Das ist aber keine mentale Stärke!"
Für sie bedeute Stärke vielmehr, "die Kontrolle über das eigene Verhalten, das eigene Handeln, die eigenen Emotionen" zu haben.
Anja Heyelmann: "Dann bist Du halt Schmutz!"
Vor diesem Hintergrund wendet sich die "Frustrierte Alte" an alle Männer unter ihren Zuhörern: "Da solltet Ihr schon ein bisschen mehr bei Euch selbst bleiben."
"Mal so hinterfragen: 'Wie geht's mir eigentlich?', 'Was sind meine Emotionen?', 'Wie schaffe ich den Umgang damit?' oder 'Bin ich gerade nur dabei, das zu verdrängen?'", zählt Anja auf.
Auch das Erhöhen des eigenen Selbstbildes durch die Abwertung anderer sei kein Ausdruck von Stärke. Jedem Mann, der das nicht einsehe, sagt die Feministin: "Dann bist Du halt Schmutz!"
"Muss man wollen. Aber gut", beendet die Influencerin ihr Statement und verzieht ihr Gesicht dabei zu einem sehr skeptischen Ausdruck.
Neben ihrem Engagement für Feminismus auf Instagram arbeitet Anja Heyelmann in einer Mainzer Kneipe. Zudem ist sie Autorin eines Buches über Alltagssexismus, dass im Mai unter dem Titel "Schankmaid" erscheinen soll.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/frustrierte.alte