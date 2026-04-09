Influencerin "Frustrierte Alte" bietet besonderes Männer-Coaching

Mainz - Es gehe insbesondere um "mentale Stärke", erklärt Anja Heyelmann (34), die sich als Influencerin "Frustrierte Alte" nennt. In ihrem jüngsten Instagram-Reel legt die Mainzerin ihre Überlegungen für ein Männer-Coaching dar.

Anja Heyelmann alias "Frustrierte Alte" (34) ist feministische Influencerin und Autorin: Ihr erstes Buch soll im Mai erscheinen. © Screenshot/Instagram/frustrierte.alte

Den Begriff "mentale Stärke" habe sie dabei von anderen sogenannten "Alpha Male Coaches" übernommen, verrät Anja gleich zu Beginn des am Mittwoch veröffentlichten Clips.

Die bekennende Feministin kritisiert, dass viele Männer-Coaches Stärke nur im Hinblick auf finanziellen und sportlichen Erfolg definieren würden.

Diese höre jedoch immer dann auf, "sobald eine Frau im Spiel ist". Es sei nicht richtig, wenn ein Mann etwa auf der Straße eine Frau belästige. "Da hat man dann komplett die Kontrolle verloren. Da konnte man einfach nicht anders", erklärt die Mainzerin.

Auch das Begrapschen von Frauen sei nicht in Ordnung. "Da konnte man nicht anders, es ist halt auch der optische Reiz des Gegenübers", setzt Heyelmann hinzu.

Die Mainzerin betont für die von ihr genannten Beispiele: "Das ist aber keine mentale Stärke!"

Für sie bedeute Stärke vielmehr, "die Kontrolle über das eigene Verhalten, das eigene Handeln, die eigenen Emotionen" zu haben.