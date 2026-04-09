09.04.2026 10:23 Influencerin war schon zweimal schwanger: Das macht sie beim dritten Mal anders

Influencerin Olivia von Platen wird zum dritten Mal Mutter. Die Erfahrungen aus ihren zwei Schwangerschaften und der Neugeborenenzeit reflektiert sie.

Von Ella Wittenbauer

Stuttgart - Influencerin Olivia von Platen (29) wird zum dritten Mal Mutter. Die Erfahrungen aus ihren zwei Schwangerschaften und der Neugeborenenzeit reflektiert sie. Das würde sie diesmal anders machen.

Olivia von Platen (29) will individuell auf das Baby eingehen. © Screenshot: instagram.com/olivia_von_platen "Ich wurde gefragt, was ich heute mit meiner Erfahrung, die ich schon habe, von Anfang an anders machen würde", steigt Olivia in ihre Story ein. Sie sei zweimal durch die Neugeborenenphase gegangen, durch die Themen Schlaf, Beikost, Krabbeln, Trockenwerden, Sprache und Laufen lernen. "Man erwartet, dass man da so ein Pro geworden ist und dass man etwas besser kann", sagt Olivia von Platen, die bereits zwei Kinder mit ihrem Ehemann und dem ehemaligen Porsche-Vorstandsmitglied und Vertriebschef Detlev von Platen (61) hat. Promis & Stars Clooney gegen Trump: Star wirft US-Regierung Kriegsverbrechen vor "Das einzige, was ich anders machen würde, ist, mir nichts vorzunehmen", erklärt sie, denn das Baby bringe eine Persönlichkeit mit sich und nicht jedes Kind sei gleich. "Es wird mit Sicherheit anders werden. Es ist auch ein anderer Mensch. Man kann nicht besser organisiert sein, dass es besser schläft oder schneller krabbelt", sagt die erfahrene Zweifach-Mama.

Was würde Olivia anders machen?