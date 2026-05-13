Er redet schon von Namen: "Schwiegertochter gesucht"-Ingo will Papa werden

Solingen - Mit seiner Noch-Ehefrau Annika wollte " Schwiegertochter gesucht "-Star Ingo Peters (35) immer ein Kind haben, doch der Wunsch ging nicht in Erfüllung. Inzwischen ist er neu verliebt und spricht wieder ganz offen über das Thema.

"Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo Peters (35) wünscht sich ein Kind. © Bildmontage: Instagram/ingonator_official (Screenshot)

"Ja klar wünsche ich mir das, vielleicht noch ein Kind oder so", verrät das einstige Schwergewicht seinen fast 30.000 Anhängern in einer Instagram-Fragerunde.

Seine neue Freundin Steffi habe zwar ein Kind mit in die Beziehung gebracht, weshalb er "ja irgendwie schon" Papa sei, dennoch wünsche er sich selbstverständlich auch ein eigenes Kind.

Und da sein Kinderwunsch weiterhin existent ist, hat sich der 35-Jährige auch schon Gedanken über Namen gemacht.

"Für ein Mädchen habe ich mir immer Annabelle gewünscht. Ich finde das immer cool, du kannst die Kurzform Anna nehmen", schwärmt der "Schwiegertochter gesucht"-Liebling.

Inspiriert bei der Namens-Wahl habe ihn ausgerechnet die Horrorpuppe Annabelle, die durch die "Conjuring"-Filmreihe weltweit bekannt wurde.

Und auch bei den Jungennamen hat ein Filmklassiker für Anregung gesorgt.