Er redet schon von Namen: "Schwiegertochter gesucht"-Ingo will Papa werden
Solingen - Mit seiner Noch-Ehefrau Annika wollte "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo Peters (35) immer ein Kind haben, doch der Wunsch ging nicht in Erfüllung. Inzwischen ist er neu verliebt und spricht wieder ganz offen über das Thema.
"Ja klar wünsche ich mir das, vielleicht noch ein Kind oder so", verrät das einstige Schwergewicht seinen fast 30.000 Anhängern in einer Instagram-Fragerunde.
Seine neue Freundin Steffi habe zwar ein Kind mit in die Beziehung gebracht, weshalb er "ja irgendwie schon" Papa sei, dennoch wünsche er sich selbstverständlich auch ein eigenes Kind.
Und da sein Kinderwunsch weiterhin existent ist, hat sich der 35-Jährige auch schon Gedanken über Namen gemacht.
"Für ein Mädchen habe ich mir immer Annabelle gewünscht. Ich finde das immer cool, du kannst die Kurzform Anna nehmen", schwärmt der "Schwiegertochter gesucht"-Liebling.
Inspiriert bei der Namens-Wahl habe ihn ausgerechnet die Horrorpuppe Annabelle, die durch die "Conjuring"-Filmreihe weltweit bekannt wurde.
Und auch bei den Jungennamen hat ein Filmklassiker für Anregung gesorgt.
"Schwiegertochter gesucht"-Liebling Ingo Peters wartet auf seinen Scheidungstermin
"Chris oder Leon. Angesiedelt an ‘Resident Evil’ natürlich. Das sind meine Favoriten-Namen für Mädchen und Jungen", macht Ingo weiter klar.
Allerdings sei an ein gemeinsames Baby mit seiner neuen Partnerin Steffi noch nicht zu denken, denn zunächst wolle er das Kapitel mit seiner Ex-Frau Annika abschließen. Doch aktuell hakt es.
"Ein Scheidungstermin ist noch nicht in Sicht", gibt der 35-Jährige preis. Man habe zwar die Scheidung eingereicht, doch einen Termin gibt es noch nicht.
"Sobald ich einen Termin habe, werde ich den selbstverständlich bei Instagram posten", verspricht Ingo seinen Anhängern.
Doch bis es so weit ist, wird der "Schwiegertochter gesucht"-Star wohl sein Patchwork-Glück mit Steffi und seinem Stiefsohn genießen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/ingonator_official (Screenshot)