"Schwiegertochter gesucht"-Legende Lutz ist tot: Sohn Ingo erfährt es durch einen Fan

Solingen/Düsseldorf - Traurige Nachrichten aus dem RTL -Trash-Kosmos: Lutz, der Vater von " Schwiegertochter gesucht "-Star Ingo Peters (35), ist tot.

Zwischen Lutz und seinem Sohn Ingo Peters (35, r.) herrschte seit vielen Jahren Funkstille. Jetzt ist der 64-Jährige verstorben. © RTL

"Viele Jahre lang durftet ihr uns auf unserem Weg begleiten […]. Heute muss ich euch mit tiefem Schmerz leider mitteilen, dass mein geliebter Ehemann Lutz seine letzte Reise angetreten hat", schreibt Witwe Birgit alias Stups auf dem gemeinsamen Instagram-Kanal.

Wie die TV-Bekanntheit gegenüber ihrer Community offenbart, sei ihr Ehemann bereits im Mai "überraschend gestorben" und hinterlasse "eine Lücke, die niemand füllen kann". Lutz wurde nur 64 Jahre alt.

"Wenn man an Lutz denkt, denkt man an Wärme, Familie, Humor und ein großes Herz", fährt Stups fort. Und: "Mit seiner Art, seinem Humor und seiner unendlichen Gutmütigkeit hat er nicht nur unser Leben, sondern auch das von vielen anderen Menschen bereichert."

2013 flimmerte Ingo Peters zum ersten Mal über die Bildschirme. In der RTL-Kuppelshow wollte der Rheinländer mithilfe von Moderatorin Vera Int-Veen (58) die Liebe fürs Leben finden. Damals immer treu an seiner Seite: Stups und Lutz.