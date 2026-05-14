"Schwiegertochter gesucht"-Star und Freundin leben getrennt: Warum Ingo und Steffi noch nicht zusammengezogen sind

Solingen - " Schwiegertochter gesucht "-Liebling Ingo Peters (35) schwebt wieder auf Wolke sieben. Nach der Trennung von Noch-Ehefrau Annika hat er in seiner Freundin Steffi eine neue Liebe gefunden. Zusammengezogen ist das Paar noch nicht. Aber warum?

"Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo Peters (35) verrät, warum er noch nicht mit Freundin Steffi zusammengezogen ist. © Bildmontage: Instagram/ingo_von_schwiegertochter (Screenshot)

Denn in einer Instagram-Fragerunde weist einer seiner fast 30.000 Anhänger darauf hin, dass die beiden eine Menge Geld sparen können, wenn sie zusammenziehen würden.

"Warum wir noch nicht zusammenziehen, ist ganz einfach. Weil ich gerade erst hergezogen bin", macht der 35-Jährige relativ schnell klar.

Zudem sehe er das Argument, dass man durch eine gemeinsame Wohnung Geld spare, anders.

"Man spart nicht viel Geld. Wir wohnen nicht weit auseinander. Von daher passt das alles so, wie es aktuell ist", gibt Ingo, der den Vatertag mit seiner Liebsten verbringt, preis.

Auch wenn die beiden noch nicht zusammengezogen sind - Grund, sich zu sorgen, gibt es nicht.

"Bei uns läuft alles super. Ich bin noch nie so glücklich gewesen in einer Beziehung wie mit ihr", schwärmt das einstige Schwergewicht.