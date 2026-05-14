"Schwiegertochter gesucht"-Star und Freundin leben getrennt: Warum Ingo und Steffi noch nicht zusammengezogen sind
Solingen - "Schwiegertochter gesucht"-Liebling Ingo Peters (35) schwebt wieder auf Wolke sieben. Nach der Trennung von Noch-Ehefrau Annika hat er in seiner Freundin Steffi eine neue Liebe gefunden. Zusammengezogen ist das Paar noch nicht. Aber warum?
Denn in einer Instagram-Fragerunde weist einer seiner fast 30.000 Anhänger darauf hin, dass die beiden eine Menge Geld sparen können, wenn sie zusammenziehen würden.
"Warum wir noch nicht zusammenziehen, ist ganz einfach. Weil ich gerade erst hergezogen bin", macht der 35-Jährige relativ schnell klar.
Zudem sehe er das Argument, dass man durch eine gemeinsame Wohnung Geld spare, anders.
"Man spart nicht viel Geld. Wir wohnen nicht weit auseinander. Von daher passt das alles so, wie es aktuell ist", gibt Ingo, der den Vatertag mit seiner Liebsten verbringt, preis.
Auch wenn die beiden noch nicht zusammengezogen sind - Grund, sich zu sorgen, gibt es nicht.
"Bei uns läuft alles super. Ich bin noch nie so glücklich gewesen in einer Beziehung wie mit ihr", schwärmt das einstige Schwergewicht.
"Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo Peters wünscht sich unbedingt ein Kind
Irgendwann wird das Paar dann mit Sicherheit auch eine gemeinsame Wohnung haben. Vielleicht ja auch mit einem gemeinsamen Kind.
Zwar sei daran noch nicht zu denken, doch der Wunsch sei da. "Ja klar wünsche ich mir das", verrät die 35-jährige TV-Bekanntheit.
Grund dafür sei auch, dass er mit Steffi viel glücklicher als mit seiner Noch-Ehefrau Annika sei. Das Kapitel mit seiner Ex wolle er schnellstmöglich auch abschließen, doch bislang sei ein Scheidungstermin noch nicht in Sicht.
"Man hat nur die Scheidung eingereicht. Sobald ich einen Termin habe, werde ich den selbstverständlich bei Instagram posten", verspricht Ingo seinen zahlreichen Instagram-Fans.
Bis dahin wolle er sein Glück mit seiner neuen Partnerin genießen - allerdings erstmal noch in zwei eigenen Wohnungen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/ingo_von_schwiegertochter (Screenshot)