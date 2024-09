Inka Bause: Karriereende bei "Bauer sucht Frau" in Sicht?

"Das ist das Jahr, in dem ich 60 werde", erklärte die Promi-Dame . Sie habe sich die Notiz vor etwa fünf Jahren gemacht. Allerdings ist damit gar nicht ihr Karriereende gemeint, wie sie augenblicklich klarstellte.

Und dann ließ Inka die Bombe platzen: Im Kalender ihres Handys hat sie nämlich eine täglich wiederkehrende Notiz vermerkt: "Inka muss aufhören", ist dort ab dem 1. Januar 2028 zu lesen. Zum Beweis hielt sie ihr Mobiltelefon in die Kamera.

Ab 2028 will Inka Bause noch einmal gründlich über ihr Leben nachdenken und sich selbst reflektieren. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

"Da steht nicht drin aufhören, weil ich da am 1. Januar aufhören will oder werde". Schließlich wisse sie gar nicht, was bis dahin noch alles passiert.

Vielmehr soll sie diese Nachricht daran erinnern, sich "selber zu hinterfragen". Die Schlagersängerin wolle dann genau über sich und ihr Leben nachdenken.

"Ich möchte mich reflektieren und möchte vielleicht dann auch sagen: Mit 60 machste vielleicht Dinge nicht mehr, die du vor 30 Jahren gemacht hast", blickte die Wahl-Berlinerin in ihre Zukunft. Das könne sowohl ihren Stil als auch ihre Karriereplanung betreffen.

Ihre Fans können allerdings aufatmen, denn das Ende ihrer Karriere ist damit freilich nicht gemeint. "Aber ich höre bestimmt nicht auf", kündigte Bause in dem Interview an. "Ich werde mich immer jung fühlen, ich werde so eine verrückte Alte werden", stellte sie lachend fest.

Ab dem kommenden Montag flimmert die 20. Staffel von "Bauer sucht Frau" bei RTL über die TV-Bildschirme und steht bei RTL+ auf Abruf bereit - natürlich moderiert von Inka Bause.