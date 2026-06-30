Model bestätigt: Amber Heard und Cara Delevingne wurden intim!

Los Angeles (USA) - Liebelei mit Johnny Depps Ex! Model Cara Delevingne (33) bestätigt nach mehreren Jahren ihre einstige Beziehung zu Amber Heard (40).

Amber Heard (40, l.) und Cara Delevingne (33, 2.v.l.) lernten sich 2013 kennen und vertieften danach ihre Beziehung. Das Foto zeigt beide im Jahr 2018. (Archivfoto) © Foto von SONIA RECCHIA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Der pikante Scheidungsprozess von Amber Heard und Johnny Depp (63) im Jahre 2022 endete mit 10 Millionen Dollar Schadensersatz und 5 Millionen Dollar Strafschadensersatz für den "Fluch der Karibik"-Schauspieler.

Immer wieder kamen bizarre Details ans Licht. Auch das Gerücht, dass Heard etwas mit Britin Cara Delevingne gehabt haben könnte, machte immer wieder die Runde.

Nun bestätigt das ehemalige Victoria's-Secret-Model die Liebelei mit Depps Ex erstmals in einem Interview mit Louis Theroux. Sie lernten sich bereits 2013 bei einem gemeinsamen Filmdreh für "London Fields" kennen, an dem auch Depp mitwirkte.

"Ich glaube, er war vor Eifersucht ziemlich verrückt geworden. Zu dem Zeitpunkt lief ja noch gar nichts. Später, nach der Scheidung, dann wohl schon", bestätigte die 33-Jährige.