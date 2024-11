Internationaler Haftbefehl: Festnahme im Entführungsfall Block!

Zwei der Kinder von Steakhouse-Erbin Christina Block (51) wohnen bei ihrem Vater in Dänemark und wurden Anfang des Jahres entführt. © Georg Wendt/dpa

Wie die Hamburger Staatsanwaltschaft mitteilte, wurde ein 35 Jahre alter Mann bei der Einreise auf die Mittelmeer-Insel verhaftet.

Er soll in dringendem Tatverdacht stehen, an der Entführung der beiden Kinder Klara (13) und Theodor (10), die bei ihrem Vater Stephan Hensel (50) in Dänemark leben, in der Silvesternacht beteiligt gewesen sein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann, der einen portugiesischen und einen israelischen Pass besitzt, Hensel aufgelauert, ihn angegriffen und ihm gewaltsam seine Kinder entzogen haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin einen internationalen Haftbefehl erlassen, der am 27. September auf Zypern vollstreckt werden konnte.

Anschließend brachten ihn Zielfahnder nach Hamburg, wo er seit November 2024 in Untersuchungshaft sitzt. Weitere Auskünfte erteilte die Staatsanwaltschaft aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht.