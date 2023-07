Nach Brust-OP: Iris Klein zeigt ihr XXL-Dekolleté im Bikini!

"Leute, beruhigt euch! Meine Stütz-BHs sind nur in der Waschmaschine! Der Doktor hat gesagt, bis zu zwei Stunden am Tag darf ich sie auch mal ausziehen, alles ist gut."

An Tag elf nach ihrer Operation gönnte Iris Klein ihren neuen Brüsten jetzt erstmals etwas frische Luft und zeigte ihren üppigen Vorbau bei Instagram in einem knappen Glitzer-Bikini.

Iris (56) und Peter Klein (56) trennten sich nach knapp zwanzig Jahren Ehe. © Screenshot/Instagram/peterklein_official

Und was sagt Iris' neuer Lover, der geheimnisvolle Mr. T, zum fülligen 85E-Dekolleté seiner Liebsten?

"Er findet sie jetzt schon mega", freute sich die Mama von Daniela Katzenberger (36) und stellte klar, dass ihr noch frisches Liebesleben nicht im Geringsten unter den OP-Nachwehen leide.



"Verstehe die Frage nicht", reagierte die schwer verliebte Iris auf einen Fan, der wissen wollte, wie sie es nach der Operation ohne Sex aushalte.

"Ich soll nur auf schweres Heben und Sport verzichten, alles andere geht", verriet die Wahl-Mallorquinerin ihrer neugierigen Community mit einem Augenzwinkern.

Scheint, als sei Iris Klein nach dem Fremdgeh-Drama und der Trennung von Noch-Ehemann Peter, mit dem sie seit knapp zwanzig Jahren verheiratet ist, wieder rundum glücklich. Denn auch dass es in Sachen Scheidung so gar nicht vorwärtsgehen will, kann die 56-Jährige offenbar nicht wirklich aus der Ruhe bringen.



Darauf angesprochen, wann sie sich offiziell von Peter scheiden lassen werde, antwortete die Influencerin: "Wahrscheinlich in sechs Jahren, wenn überhaupt. Da wir auf keinen Nenner kommen."