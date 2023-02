Iris Klein und Djamila Rowe liefern sich Schlagabtausch!

Bei Instagram hatte Peters Noch-Frau laut Bild angekündigt, gemeinsam mit Reality-TV-Sternchen Nina Kristin (40) und Djamila Rowe auf Kreuzfahrt gehen zu wollen. Problem nur: Letztere will davon nichts wissen!

Schließlich war es ihre Freundin und Begleitperson, in die sich Iris' Ehemann Peter während des Dschungel-Drehs in Australien verliebt hat.

Auch wenn die Dschungel-Queen mit dem Liebesdreieck zwischen Iris, Yvonne und Peter eigentlich gar nichts zu tun hat, wird sie doch immer wieder in das Chaos mit hineingezogen.

Djamila Rowe (55, M.) mit Jan Köppen (39) und Sonja Zietlow (54, r.) nach dem Sieg beim RTL-Dschungelcamp. © Stefan Thoyah/RTL/dpa

Hintergrund ist offenbar ein ungeklärter Zoff zwischen den beiden Reality-Ladys, den sie jetzt via Instagram ausgetragen haben.

In ihrer Story nahm Iris Bezug auf eine ihrer Aussagen aus "Dschungelzeiten", in der sie Djamila vorgeworfen hatte, nur wegen einer Affäre bekannt geworden zu sein. Dafür habe sie sich telefonisch bei der 55-Jährigen entschuldigt, was diese auch angenommen habe.



Djamila hingegen scheint sich an eine Entschuldigung nicht erinnern zu können. "Du hast über alles andere geredet, aber du hast dich nicht entschuldigt", warf sie der Pfälzerin vor.



Das wiederum will Iris so nicht auf sich sitzen lassen: "Jetzt noch mal hier: Entschuldigung, dass ich doof über dich geredet habe", flötete die Katzenberger-Mama in die Kamera und schickte ein Küsschen hinterher.