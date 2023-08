Iris Klein verliert Werbepartner: Katzenberger-Mama am Boden zerstört

Jetzt zog man Konsequenzen und schrieb in einem Update, dass man sich von rechtem Gedankengut distanziere. Außerdem heißt es: "Wir haben derzeit keine weiteren Kooperationen zum aktuellen Fall geplant und nehmen diesen zum Anlass, um unseren Prozess zur Auswahl von Influencerpartner:innen zu überprüfen."

Dutzende Kommentare sammelten sich unter dem aktuellen Bild von "Hello Fresh", die mittlerweile die Kommentarfunktion deaktivierten.

Vor einigen Tagen macht die Wahl-Mallorquinerin auf ihrem Instagram-Kanal für "Hello Fresh", ein Unternehmen, das Kochboxen versendet.

Iris kann die schweren Vorwürfe allerdings nicht verstehen. Sie wehrt sich auf ihrem Instagram-Profil und distanzierte sich ebenfalls von rechtem Gedankengut sowie "von homophoben Äußerungen oder Straftaten gegen homosexuelle Menschen".

Der Mutter von Daniela Katzenberger (36) gehe es durch die Anschuldigungen und die Hetze sehr schlecht. "Mein Freund und ich leben seit vielen Jahren nicht mehr in Deutschland und wählen keine Partei", so die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin. Sie sei keine AfD-Anhängerin schrieb sie bereits am Montag.

Vor zwei Wochen schon reagierte Tochter Jenny Frankhauser (30) auf die andauernden Anschuldigungen. "Bitte hört auf so eine Scheiße zu verbreiten", appellierte die 30-Jährige an ihre Follower.

Für Iris Klein ein herber Rückschlag, schwebt sie doch privat derzeit auf Wolke 7. Nach dem wochenlangen und immer noch anhaltenden Zoff mit Ex-Mann Peter Klein (56) ist die 56-Jährige endlich wieder verliebt.