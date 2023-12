Iris Klein wieder Single: Alles vorbei mit ihrem "Mr. T"

Im Live-Fernsehen sprachen sich die beiden aus, näherten sich auch wieder an. Zu viel für "Mr. T"? Er schickte ihr auch keine Grußbotschaft in den Container, was bei Iris für pure Enttäuschung sorgte.

Auch Weihnachten verbringt sie ohne den Mann, den sie in der Öffentlichkeit immer nur "Mr. T" nannte. Gemeinsam mit Tochter Daniela, Schwiegersohn Lucas Cordalis (56) und Enkelin Sophia verbringt die Truppe die Festtage in einem 5-Sterne-Hotel im Schwarzwald.

Zuletzt zeigten sich die beiden offiziell beim Münchner Oktoberfest, hier gemeinsam mit Designerin Pia Bolte (l.) © Felix Hörhager/dpa

Dabei fing alles so romantisch an. Laut eigener Aussage traf sie den neuen Mann an ihrer Seite auf einem mallorquinischen Parkplatz. Sie lernten sich kennen und verliebten sich, so Iris, die so auch über ihren Ex Peter hinwegkam.

Selbst als Schlagzeilen die Runde machten, dass der Deutsche rechte Tendenzen haben soll und sie daraufhin sogar Werbepartner verlor, stellte sie sich schützend vor ihn und machte ihm eine Liebeserklärung.

"Danke auch an meinem Freund Mr. T, der immer hinter mir steht ❤️ und mich so liebt, wie ich nunmal bin ….. mit all meinen 'Macken'", schrieb sie noch im September.

Doch diese Liebe scheint nun erloschen.