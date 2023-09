Iris Klein will für Playboy blankziehen: Chefredakteur meldet sich zu Wort!

Mallorca (Spanien) - Nach der schwierigen Trennung von Peter Klein (56) sowie einigen Veränderungen ihres Aussehens verfolgt Iris Klein (56) ein neues Ziel. Erst kürzlich eröffnete Iris ihren Instagram -Fans: "Ich will in den Playboy !" Jetzt scheint die Dreifach-Mama ihrem Traum ein Stück näher gekommen zu sein.

Nach ihrem Laufsteg-Debüt in New York möchte Iris Klein (56) einen Model-Job im Erotikmagazin Playboy ergattern. © Bildmontage: Iris Klein/Instagram

Niemand Geringeres als Florian Boitin (56), Chefredakteur des Playboys, gab nun seine Einschätzung ab. "Dass sich Frauen, die wie Iris Klein im Rampenlicht stehen, ebenfalls eine prominente Plattform wie den deutschen Playboy wünschen, freut mich ganz persönlich", verriet der 56-Jährige gegenüber der Bild.



Das Alter scheint dabei keine Rolle zu spielen. Erst kürzlich gab es eine Ausgabe, für die Désirée Nick (66) abgelichtet wurde. Mit Erfolg! Sogar international sorgte das Heft für Schlagzeilen.



"So verwundert es wenig, dass das Playboy-Shooting mit der fast 67-jährigen Entertainerin auch viele Frauen inspiriert", findet Boitin. Ein zukünftiges Shooting mit Iris Klein für das Erotikmagazin ist demnach nicht auszuschließen.

Ihr Laufsteg-Debüt in New York scheint einen großen Teil zu ihrer neuen Vision beigetragen zu haben. Vor wenigen Wochen stolzierte die 56-Jährige über den Catwalk und gewann seither sichtlich an Selbstvertrauen hinzu. Nach ihrem Auftritt im "Big Apple" machte Mama Iris klar, dass sie nun "Blut geleckt" habe.