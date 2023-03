Ist er Iris Kleins Date? Indizien deuten auf diesen Promi-Golflehrer hin!

Iris Klein (55) lässt es sich nach ihrer Trennung von Ex Peter gut gehen. © Bildmontage: Iris Klein/Instagram

Ihre ersten Treffen mit dem Unbekannten fanden in einem Café sowie Restaurant auf Mallorca statt. Das dritte Date verbrachten sie auf dem Golfplatz. In einer Story sieht man die lachende 55-Jährige in einem Golfcart über den Rasen fahren. Dazu schreibt sie: "Damit könnte ich stundenlang rumdüsen."

Einige ihrer Fans und Hobby-Detektive finden die Wahl der Aktivität verdächtig. Könnte es sich um Promi-Golflehrer Olaf Moehle (53) handeln? Dieser hat sich ebenfalls auf der spanischen Insel niedergelassen. Neben Sonja Zietlow (54) soll er auch schon Paul Janke (41) unterrichtet haben.

Und weitere Hinweise erhärten den Verdacht. Auf einem Foto trägt die 55-Jährige eine Kappe der Marke Golfmonkeyz. Auffällig hierbei ist, dass auch Olaf häufig mit dem gleichen Label zu sehen ist.



Auf einem Foto ist sowohl die Hand als auch der türkisfarbene Pullover des Mannes zu sehen. Einen gleichfarbigen Pulli betitelt der 53-Jährige auf seinem Profil als seinen Lieblingspulli.

Noch dazu verlinkt Iris den 53-Jährigen sogar in ihrer aktuellen Story.