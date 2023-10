Neuer Nachname: Folgt Hochzeit bei Iris Klein und ihrem "Mr. T"?

Mallorca (Spanien) - Macht Iris Klein (56) jetzt etwa Nägel mit Köpfen? Die Katzenberger -Mama will auch auf dem Papier einen endgültigen Schlussstrich mit Noch-Ehemann Peter (56) ziehen - und schmiedet bereits neue Pläne ...

Wollen Iris Klein (56) und ihr "Mr. T" heiraten? © Montage: Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_

Dass die Scheidung im Hause Klein nur noch reine Formsache sein dürfte, ist kein Geheimnis.

Jetzt will Iris aber auch die letzte noch bestehende Verbindung zu ihrem Ex-Mann so schnell wie möglich loswerden, wie sie ihrer Community in einer Fragerunde bei Instagram gestand: ihren Nachnamen!

Auf die Frage eines Fans, ob sie den Namen Klein behalten werde, wenn die Scheidung von ihrem Verflossenen durch sei, gab die 56-Jährige eine eindeutige Antwort, sorgte jedoch zugleich für wilde Spekulationen bei ihren gut 540.000 Followern.



"Nein, den will ich nicht behalten", erklärte die gebürtige Pfälzerin ohne große Umschweife - und fügte dann vielsagend hinzu: "Entweder ich nehme meinen Mädchennamen wieder an oder ich heirate wieder oder ich lasse mich von einem Prinzen adoptieren."

Schmiedet die frisch verliebte Reality-TV-Bekanntheit etwa schon Hochzeitspläne mit ihrem "Mr. T"?

Dass Iris nach der bitteren Trennung von ihrem angeblich untreuen Ex-Mann inzwischen wieder auf Wolke sieben schwebt, hat sie ihren Fans längst verraten. Nach süßen Liebesbekundungen und verliebten Schnappschüssen auf Social Media feierte das Paar am Wochenende seinen ersten gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit.



Auf dem Münchner Oktoberfest genossen die Mama von Jenny Frankhauser (31) und ihr neuer Freund turtelnd und knutschend ihr frisches Liebesglück.