Showdown zwischen Iris Klein und Yvonne Woelke: Bringt Sprachnachricht die Wahrheit ans Licht?

Erzberg (Österreich) - Hier knallt es gewaltig! In der Auftakt-Folge von "Das große Promi-Büßen" kam es zur direkten Konfrontation zwischen Yvonne Woelke (41) und Iris Klein (56). Bringt eine Sprachnachricht an Olivia Jones (53) jetzt etwa die Wahrheit im Ehebruch-Drama um Peter Klein (56) ans Licht?

Iris Klein (56) wirft Yvonne vor, eine Affäre mit ihrem (Noch-)Ehemann Peter vor. © Instagram/Iris Klein

"Mein Mann (Peter) sagt, er hat eine Beziehung mit ihr (Yvonne), die dürfen sie aber nicht öffentlich machen, weil sie ja beide ins Dschungelcamp wollen nächstes Jahr", polterte Iris drauflos. Von intimen Nachrichten mit Liebesbekenntnissen ist die Rede und einem vermeintlichen Kuss im Fahrstuhl, der von Paparazzi fotografiert wurde.

"Sie lügt!", klagte Yvonne in spitzem Tonfall an. Iris habe sie beleidigt und danach blockiert. Auch dass sie bereits am neuen Partner der Katzen-Mama "rumbaggern" würde, sei nicht wahr.

Das Streitgespräch zwischen den beiden Frauen schaukelte sich so weit hoch, dass Olivia Jones alle Mühe hatte, einzugreifen und die Farce zu einem halbwegs gesitteten Abschluss zu bringen.

Iris' letzte Worte in Richtung Yvonne: "Die kann jetzt meinen Mann behalten und damit glücklich werden." Die Klein-Ex befindet sich inzwischen - etliche Monate nach dem "Promi-Büßen"-Dreh - bekanntlich bereits in einer neuen Beziehung mit ihrem "Mr. T".

Bei Yvonne scheint die Lage da schon kniffliger zu sein. Das beweist jetzt offenbar auch eine alte Sprachnachricht, die den schlimmen Verdacht gegen die ehemalige "Miss Germany" erhärtet: Laut Olivia Jones geht Yvonne "zwar nicht über Leichen, aber über Ehen" - alles nur für Fame.