"Weil wir uns lieben": Zeigt Iris Klein ihren "Mr. T." hier zum allerersten Mal?

Iris Klein (56) ist nach einer schwierigen Trennungsphase wieder glücklich vergeben. © Iris Klein/Instagram

In einer aktuellen Instagram-Story zeigt Iris einen privaten Schnappschuss von einer Feier. Eng an einen glatzköpfigen Mann gekuschelt lächelt die Reality-TV-Teilnehmerin in die Kamera. Die dazugehörigen Zeilen weisen stark darauf hin, dass es sich dabei um ihren neuen Partner handelt.

"Ganz egal was in der Vergangenheit war. Unsere Zukunft wird wunderschön. Aus jedem Stein der uns in den Weg gelegt wird, bauen wir ein Schloss. Weil wir uns lieben", kommentiert die mehr als zufriedene Katzenberger-Mama das Foto.

Schon in den vergangenen Wochen kam Iris nicht aus dem Schwärmen heraus. Vor allem die humorvolle Seite ihres sechs Jahre jüngeren Verehrers schien bei ihr mächtig Eindruck gemacht zu haben.

"Dieses Gefühl, was er mir in so einer kurzen Zeit gegeben hat, habe ich mein ganzes Leben noch nicht erleben dürfen und ich wünsche mir so sehr, dass es niemals mehr endet", verriet Iris ihren Fans kürzlich.

Die Augen des bärtigen Unbekannten wurden mit einer Emoji-Brille abgedeckt. Denn seine Identität soll, zumindest vorerst, geheimgehalten werden. Laut Iris besitze "Mr. T." kein Social Media und wolle nicht in der Öffentlichkeit stehen.