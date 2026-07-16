Selfiesandra spricht Dating-Klartext: "Es gibt immer Kerle bei mir im Leben"
Köln - Fast sieben Jahre steht Sandra Safiulov (27) alias "Selfiesandra" schon in der Öffentlichkeit. Über ihr Liebesleben ist seitdem eher weniger bekannt - bis jetzt!
In der neuesten Ausgabe von "Dick & Doof" hat die ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin jetzt verraten, wie es abseits der Öffentlichkeit mit ihrem Datingleben so laufe.
Und siehe da: Die 27-Jährige trifft sich offenbar regelmäßig mit Männern. "Es gibt immer Kerle bei mir im Leben", stellt die Influencerin an der Seite von Luca Scharpenberg (30) klar.
Auf große Emotionen oder tiefergehende Kennenlernphasen scheint "Selfiesandra" dann aber doch keine Lust zu haben, gibt sie zu.
Stattdessen hält sie eher oberflächlicheren Kontakt. Einen geeigneten Partner sieht die 27-Jährige daher vorerst (noch) nicht.
"Es gibt immer die eine Person - auf die kann man immer zurückgreifen. Um sich mal zu treffen, rumzumachen oder so."
Sandra Safiulov denkt nicht an Beziehung
Sich damit abspeisen lassen will "Laserluca" aber nicht und hakt ungeniert wegen Sandras aktuellem Status nach.
"Ich war schon immer so. Bei mir in meinem Leben gibt es immer Männer", antwortet die Influencerin ohne zu zögern. Auch - da momentan niemand für eine Beziehung infrage kommt - erklärt Sandra, dass sie hin und wieder "aus Langeweile" mit Männern schreibe. "Ich schreibe hin und wieder aus Langeweile mit Kerlen, das stimmt."
Dass sie ihrem Gegenüber damit Hoffnungen auf eine romantische Beziehung mache, daran glaubt die Viertplatzierte von "Let's Dance" nicht.
"Für mich ist immer klar, dass daraus nichts Ernstes für die Beziehung wird."
Ihr Noch-Podcast-Partner Luca stichelt daraufhin, dass sie es bis zur äußersten Gefühlsgrenze treibe und sich anschließend zurückziehe.
Das werden Sandra Safiulov und Luca Scharpenberg auch ab dem 5. August. Denn bereits vor einer Woche hatte das Duo angekündigt, den gemeinsamen Podcast aus Zeitgründen zu beenden.
Titelfoto: IMAGO / Eventflash