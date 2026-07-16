16.07.2026 10:25 Selfiesandra spricht Dating-Klartext: "Es gibt immer Kerle bei mir im Leben"

Influencerin "Selfiesandra" hat im Podcast "Dick & Doof" verraten, wie es derzeit mit den Männern ausschaut. Ist da etwa eine Beziehung im Anmarsch?

Von Maurice Hossinger

Köln - Fast sieben Jahre steht Sandra Safiulov (27) alias "Selfiesandra" schon in der Öffentlichkeit. Über ihr Liebesleben ist seitdem eher weniger bekannt - bis jetzt!

Sandra Safiulov (27) sorgte im Vorjahr bei "Let's Dance" für Furore, scheiterte im Halbfinale. © Thomas Banneyer/dpa In der neuesten Ausgabe von "Dick & Doof" hat die ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin jetzt verraten, wie es abseits der Öffentlichkeit mit ihrem Datingleben so laufe. Und siehe da: Die 27-Jährige trifft sich offenbar regelmäßig mit Männern. "Es gibt immer Kerle bei mir im Leben", stellt die Influencerin an der Seite von Luca Scharpenberg (30) klar. Auf große Emotionen oder tiefergehende Kennenlernphasen scheint "Selfiesandra" dann aber doch keine Lust zu haben, gibt sie zu. Promis & Stars Riccardo Simonetti warnt vor perfiden Fake-Videos: "Ganz viele Menschen haben das geglaubt" Stattdessen hält sie eher oberflächlicheren Kontakt. Einen geeigneten Partner sieht die 27-Jährige daher vorerst (noch) nicht. "Es gibt immer die eine Person - auf die kann man immer zurückgreifen. Um sich mal zu treffen, rumzumachen oder so."

Sandra Safiulov denkt nicht an Beziehung