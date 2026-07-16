Frisch vergeben? "Let's Dance"-Star beendet Gerüchte um ihr aktuelles Liebesleben
Köln - Über das Liebesleben von Anna-Carina Woitschack wurde zuletzt viel spekuliert. Jetzt hat die 33-Jährige ihr Schweigen gebrochen und Klartext gesprochen.
Zuletzt hatte die Schlagersängerin gleich zwei schmerzhafte Trennungen zu bewältigen. Nach der gescheiterten Ehe mit Volksmusik-Legende Stefan Mross (50) fand sie in Daniel ihr neues privates Glück. Doch auch diese Liebe zerbrach.
In einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Kanal wollte ein Fan nun ganz unverblümt von ihr wissen, ob sie wieder vergeben sei. "Nein, aktuell nicht", lautete die eindeutige Antwort der amtierenden "Let's Dance"-Gewinnerin. Spekulationen beendet!
Bezugnehmend auf eine weitere Erkundigung aus den Reihen ihrer Community, erklärte Anna-Carina anschließend aber auch noch, wie es ihr trotz des Beziehungsfiaskos gelingt, so positiv zu bleiben. "Ich glaube, ich bin einfach von Natur aus ein positiver Mensch", begann die Sängerin ihr Statement.
Ergänzend schob sie dann noch hinterher: "Natürlich tun Trennungen weh, aber ich bin auch davon überzeugt, dass jede Beziehung ihre Berechtigung und ihre Zeit hat. Aus jeder Begegnung und Beziehung nimmt man etwas mit und wächst daran."
Anna-Carina Woitschack glaubt fest an das Schicksal und Mr. Right
Mit ihrem aktuellen Single-Leben ist die Beauty deshalb auch total im Reinen. "Im Moment lerne ich sogar noch mehr, mir selbst Liebe zu schenken und das Alleinsein nicht als etwas Negatives zu sehen, sondern als eine wertvolle Zeit für mich", betonte Woitschack.
Genau das mache sie auf Dauer stärker, ist sie sich sicher. Auf TikTok erklärte die 33-Jährige zudem: "Ich war die letzten Jahre fast immer in einer Beziehung. Jetzt genieße ich es, mein Leben nur für mich zu leben. Ohne Kompromisse. Ohne schlechtes Gewissen."
Die Hoffnung auf Mr. Right hat Anna-Carina aber noch nicht aufgegeben. Sie sagt: "Ich glaube fest an Schicksal und daran, dass man irgendwann einem Menschen begegnet, bei dem es sich einfach richtig anfühlt … als hätte man seinen Seelenverwandten gefunden."
Bekannt wurde die attraktive Blondine im Jahr 2011 durch ihre Teilnahme an der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Bevor sie in diesem Jahr auf dem Tanzparkett glänzte, hatte sie sich bereits als Schlagersängerin einen Namen gemacht.
Titelfoto: Jörg Carstensen/dpa