Isabel Edvardsson blickt auf schweren Verlust zurück: "Und jetzt wächst ein neuer Mensch in mir"

Hamburg - Isabel Edvardsson (41, " Let's Dance ") blickt auf ein nicht nur schönes, sondern auch schweres Jahr zurück. Von einer geliebten Person musste sie sich 2023 verabschieden, wie sie in einem emotionalen Rückblick auf Instagram verriet.

Isabel Edvardsson hat 2023 einen geliebten Menschen verloren. © Screenshot/Instagram/isabel_edvardsson_official

Das Jahr sei für die Profi-Tänzerin sehr intensiv gewesen, schrieb sie am heutigen Montag in einem Post. "Ich war etwas emotionaler dieses Jahr … weil ich leider erleben musste wie es ist, einen Menschen zu verlieren, den man unendlich liebt", so die Wahl-Hamburgerin.

Wen sie betrauert, behielt sie zwar lieber für sich, teilte aber dafür einen Teil der schweren Reise mit ihren Followern. "Dieser Prozess … vorher, nachher, es nimmt einen sehr mit. Bewusst und unbewusst."

Zwar war der Tod abzusehen und sie seien auch darauf vorbereitet gewesen, ein Schlag war es wohl dann dennoch.

"Eine sehr lange Zeit habe ich unterstützt und geackert, um zu helfen, dass dieser Mensch das Leben bis zum Ende halbwegs genießen konnte. Dass das Ende so spät wie möglich kommt. Und das Ganze auf der anderen Seite der Welt", erinnert sich die 41-Jährige an die Zeit zurück.

Sie sei oft dort gewesen, habe sich aber trotzdem häufig hilflos gefühlt. "Und jetzt wächst ein neuer Mensch in mir und so erfahre ich den Lauf der Welt, den Lauf des Lebens." Erst vor wenigen Wochen hatte Isabel ihr bis dahin süßes Geheimnis auf Instagram publik gemacht.