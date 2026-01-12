Ist das Model lesbisch? Kendall Jenner nimmt erstmals Stellung zu ihrer Sexualität

Los Angeles - Seit Jahren wird Kendall Jenner (30) immer wieder mit Spekulationen rund um ihr Privatleben konfrontiert. Viele ihrer Fans gehen davon aus, dass die Berühmtheit lesbisch sei.

Kendall Jenner (30) nimmt kein Blatt vor den Mund und äußert sich nun zu den Gerüchten rund um ihre Sexualität. © Fotomontage/Instagram/kendalljenner

In dem aktuellen YouTube-Video "Your Dreams" nahm die 30-Jährige nun erstmals Stellung zu den zahlreichen LGBTQ-Spekulationen und fand dabei klare Worte.

Moderator Owen Thiele (29) sprach das Kardashian-Clan-Mitglied auf das hartnäckige Gerücht an, sie halte ihre wahre Sexualität verborgen. Kendall Jenner zeigte sich verärgert und kritisierte vor allem den Ton, in dem darüber gesprochen werde.

Die US-Amerikanerin machte deutlich, dass sie sich selbst nicht als Teil der LGBTQ-Community sehe. Gleichzeitig betonte die 30-Jährige, dass sie keinerlei Grund hätte, etwas zu verheimlichen. Vielmehr störe das Model die Härte, mit der Menschen im Netz über dieses Thema urteilen.

"Die Diskussionen darüber sind oft nicht von Akzeptanz geprägt, sondern von Spott und Unterstellungen", erklärte die dunkelhaarige Schönheit. Genau das empfinde sie als verletzend.