Ist das Model lesbisch? Kendall Jenner nimmt erstmals Stellung zu ihrer Sexualität
Los Angeles - Seit Jahren wird Kendall Jenner (30) immer wieder mit Spekulationen rund um ihr Privatleben konfrontiert. Viele ihrer Fans gehen davon aus, dass die Berühmtheit lesbisch sei.
In dem aktuellen YouTube-Video "Your Dreams" nahm die 30-Jährige nun erstmals Stellung zu den zahlreichen LGBTQ-Spekulationen und fand dabei klare Worte.
Moderator Owen Thiele (29) sprach das Kardashian-Clan-Mitglied auf das hartnäckige Gerücht an, sie halte ihre wahre Sexualität verborgen. Kendall Jenner zeigte sich verärgert und kritisierte vor allem den Ton, in dem darüber gesprochen werde.
Die US-Amerikanerin machte deutlich, dass sie sich selbst nicht als Teil der LGBTQ-Community sehe. Gleichzeitig betonte die 30-Jährige, dass sie keinerlei Grund hätte, etwas zu verheimlichen. Vielmehr störe das Model die Härte, mit der Menschen im Netz über dieses Thema urteilen.
"Die Diskussionen darüber sind oft nicht von Akzeptanz geprägt, sondern von Spott und Unterstellungen", erklärte die dunkelhaarige Schönheit. Genau das empfinde sie als verletzend.
Kendall Jenner offen: "Ich kenne mich selbst sehr gut - und ich möchte kein Leben im Verborgenen führen"
Ein Coming-out sei für viele Menschen ein schwieriger und sehr persönlicher Schritt, erklärte Kendall. Für sich selbst sei die L’Oréal-Paris-Markenbotschafterin jedoch überzeugt, dass sie offen darüber sprechen würde, wenn es Teil ihrer Realität wäre.
"Ich kenne mich selbst sehr gut - und ich möchte kein Leben im Verborgenen führen", ergänzte die 30-Jährige. Aktuell treffe das Gerücht schlichtweg nicht zu. Dennoch betonte Kendall, dass die Zukunft offen sei und sie grundsätzlich keine Möglichkeiten ausschließe.
Auch die Vermutung, sie halte aus "Image- oder Karrieregründen" etwas geheim, wies die Bekanntheit entschieden zurück. Aussagen wie "das wäre schlecht fürs Geschäft" könne sie nicht nachvollziehen.
In den vergangenen Jahren war die 30-Jährige mehrfach mit bekannten Persönlichkeiten zusammen, wie beispielsweise Bad Bunny (31). Derzeit hält sich Kendall jedoch aus der Liebe heraus und genießt ihr Single-Dasein.
Titelfoto: Fotomontage/Instagram/kendalljenner