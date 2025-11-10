Ist die Party eskaliert? Polizei rückte zum Geburtstag von Kris Jenner gleich mehrmals aus

USA - Happy Birthday, Kris Jenner ! Anlässlich ihres 70. Geburtstags vor wenigen Tagen veranstaltete die Reality-Ikone eine riesige Feier - doch ganz so harmonisch verlief die Party nicht: Die Polizei stand im Verlauf der Nacht gleich mehrmals vor ihrer Tür!

Zur 70. Geburtstagsfeier von Kris Jenner stand die Polizei gleich mehrmals vor der Tür. © PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Am Wochenende rückten die Beamten aufgrund zahlreicher Lärmbeschwerden der Nachbarn zur Villa von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) aus - dort hatte die wilde Party stattgefunden.



Wie TMZ berichtete, war der Grund für die hohe Lautstärke vor allem einem geschuldet: Der "Grenade"-Sänger Bruno Mars (40) trat live auf und brachte die Gäste zum Ausrasten.

Zunächst blieb es bei einer Verwarnung für Jenner. Wenig später kehrten die Beamten allerdings zurück.

Denn die Polizei bemerkte, dass große künstliche Hecken, die als Dekoration in den Vorgarten gestellt worden waren, die Einfahrt und die Straße vor dem Haus blockierten - zudem lag für diese keine Genehmigung vor.

Daraufhin mussten die Deko-Hecken entfernt werden, während die Gäste das geschmückte Anwesen verließen. Ob Jenner nun eine Strafe erwartet, blieb zunächst unklar. Die 70-Jährige selbst hatte bislang noch nicht auf eine Anfrage des Boulevardblatts Page Six reagiert.