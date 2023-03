J. K. Rowling über transphobe Bemerkungen: "Viele 'Harry Potter'-Fans waren mir dankbar"

London - "Viele Potter-Fans waren dankbar, dass ich gesagt habe, was ich gesagt habe!" J. K. Rowling (57) steht auch heute noch zu ihren Aussagen über Transgender -Themen. Und nicht nur das: Die " Harry Potter "-Autorin ist außerdem überzeugt, damit vielen ihrer Fans aus der Seele gesprochen zu haben.

J. K. Rowling (57) verärgerte unzählige Fans mit ihren Äußerungen. © AFP/Tolga Akmen

Wenn man sich J. K. Rowlings Twitter-Profil ansieht, könnte man zuweilen vergessen, dass sie eigentlich als Schriftstellerin tätig ist. Nicht einfach irgendeine Schriftstellerin - sondern die finanziell erfolgreichste Schriftstellerin aller Zeiten!

Doch in den sozialen Medien stellt sie sich seit Jahren in erster Linie als Feministin und Anti-Trans-Aktivistin dar. Sie nutzt ihre gigantische Plattform, um über die vermeintliche "Gefahr" der Transgender-"Bewegung" (wie sie es nennt) aufzuklären.

"Ich wusste natürlich, dass viele Menschen, die meine Bücher liebten, zutiefst unzufrieden mit mir sein würden, wenn ich es aussprechen würde", sagte die 57-Jährige in der neuesten Folge des Podcasts "The Witch Trials of J.K. Rowling" über ihre ersten Anti-Trans-Tweets vor knapp drei Jahren.

Die Situation sei alles andere als ein Spaß für sie gewesen, manchmal habe sie sogar Angst um ihre Sicherheit und die Sicherheit ihrer Familie gehabt. "Wollte ich so eine Handgranate werfen? Nein. Ich habe meine eigene Wut im Zaum gehalten."