Boateng über Tod von Ex-Freundin: "Menschen verloren, den ich sehr geliebt habe"

München - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng (37) hat sich erstmals umfassend zum Tod seiner früheren Partnerin Kasia Lenhardt (†25) geäußert.

Jérôme Boateng (37) hat sich in einer Dokumentation umfassend zur Vergangenheit geäußert und Fehler eingeräumt. © Peter Kneffel/dpa

In der Dokumentation "Being Jérôme Boateng", die ab diesem Freitag in der ARD ausgestrahlt wird, sagte der 37-Jährige: "Ich habe einen Menschen verloren, den ich sehr geliebt habe."

Weiter erklärte Boateng in der dreiteiligen Doku: "Ich habe öffentlich wahrgenommen, dass mir so ein bisschen abgesprochen wird, dass ich trauern darf. Wie es in einem Menschen aussieht, kann nur ich selbst beantworten. Ich bin immer noch dabei, ihren Tod zu verarbeiten."

Lenhardt hatte im Februar 2021 in Berlin Suizid begangen.

Die Beziehung zwischen dem langjährigen Innenverteidiger des FC Bayern München und Lenhardt, die einmal Finalistin bei "Germany's Next Topmodel" war, hatte Schlagzeilen gemacht - vor allem, weil Boateng in einem Interview kurz nach der Trennung des Paares und vor Lenhardts Tod schwere Vorwürfe gegen sie erhoben hatte.

Das Interview bezeichnet Boateng in der Dokumentation als Fehler. "Was deutlich und klar für mich ist, ist, dass ich die Situation im Nachhinein falsch eingeschätzt habe und damit einfach besser hätte umgehen müssen, anders", sagte der Weltmeister von 2014. Der Fehler werde ihn den Rest seines Lebens begleiten, erklärte Boateng.