Jack White wird überraschend doch nicht in Köln beigesetzt: Witwe entscheidet sich um

Berlin - Nach dem plötzlichen Tod von Jack White (†85) vor rund zwei Wochen hatte zunächst alles auf eine Beisetzung in dessen Geburtsstadt Köln hingedeutet. Doch jetzt soll der Kult-Produzent offenbar doch in Berlin bestattet werden.

Rafaella Nussbaum (40) war die vierte Ehefrau des kürzlich verstorbenen Musikproduzenten Jack White (†85). © Jens Kalaene/dpa

Wie "Bild" aus dem Umfeld der Familie erfuhr, entschied sich seine Witwe Rafaella Nussbaum kurzfristig gegen das Familiengrab in Köln. Stattdessen soll White ein Urnenwahlgrab auf dem Friedhof an der Berliner Straße in Wilmersdorf erhalten.

Die Kosten dafür – samt Stein und Grabstelle - betragen rund 670 Euro. Für diese will den Angaben nach Whites Witwe Rafaella aufkommen. Sie soll trotz Trennung die Alleinerbin des Verstorbenen sein.

Diese hatte sich wenige Monate vor dessen Tod von dem Musiker getrennt. Aus der Beziehung stammen die gemeinsamen Kinder Maximilian (6) und Angelina (2).

Zur Trauerfeier wird Rafaella aber wohl nicht kommen. Der Grund: Sie wolle - so berichtet es "Bild" - den Wunsch der Familie respektieren, die Jack Whites Ex-Frau offenbar nicht dabei haben will.

Die öffentliche Trauerfeier für den einstigen Hitmacher ("Looking for Freedom") wird am 19. November in der Grunewaldkirche ausgerichtet. Whites Sohn Frank (61) aus erster Ehe kümmert sich federführend um die Organisation – unterstützt von dessen dritter Ex-Frau Janine (57).

Eingeladen sind vor allem die erwachsenen Kinder und langjährige Weggefährten, die den Ausnahmeproduzenten auf seinem letzten Weg begleiten wollen.