Seine Hits kennt jeder: Jack White (†85) ist tot

Berlin - Die Musikwelt trauert: Hit-Produzent Jack White ("Looking for Freedom") ist tot. Er starb im Alter von 85 Jahren.

Jack White (†85) hinterlässt insgesamt sieben Kinder. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Wie ein Sprecher der Berliner Polizei auf Nachfrage von TAG24 mitteilte, eilten die Beamten nach einem Anruf aus dem häuslichen Umfeld am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr zu Whites Villa in Berlin-Grunewald. Dort entdeckten sie den leblosen Körper des Komponisten.

Ein Suizid sei nicht auszuschließen, ein Todesermittlungsverfahren sei eingeleitet worden, sagte der Sprecher weiter. Derzeit laufen die Tatortarbeiten, die Kripo und Kriminaltechnik sind vor Ort.

Nach fünfzehn gemeinsamen Jahren und zehn Jahren Ehe verkündete seine Frau Rafaella (40) erst vor über einer Woche die Trennung von White. Sie lebten bereits seit einigen Monaten getrennt. Die 40-Jährige zog mit den beiden gemeinsamen Kindern Max (6) und Angelina (2) aus und soll schon einen neuen Partner haben. Es war für White seine vierte Ehe, die in die Brüche ging.

Für ihn war die Trennung ein schwerer Schicksalsschlag. Geschieden war das Paar noch nicht, aber im Falle eines Ablebens stehe Rafaella wohl die Hälfte seines Vermögens zu.

Der Star-Komponist, der mit bürgerlichem Namen Horst Nußbaum heißt, legte eine Bilderbuchkarriere hin. Er galt als einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten.