Model Jacky Wruck zieht blank und fragt: "Bin ich noch schön genug?"

Rheingau-Taunus-Kreis - Komplett nackt zeigt sich Model Jacky Wruck in einem Instagram-Reel, lediglich eine Handtasche sorgt dafür, dass die strengen Sittlichkeitsrichtlinien der Foto-Plattform gewahrt bleiben. Zu dem Clip verfasste die 26-Jährige einen äußerst nachdenklichen Text.

Alles in Kürze

Model Jacky Wruck (26) gibt offen zu, dass sie von Zweifeln im Hinblick auf ihr Aussehen geplagt werde. © Screenshot/Instagram/jackywruck

"Ich zeige in diesem Reel, wie schnell sich ein Körper verändern lässt", beginnt das Statement der ehemaligen "Germany's Next Topmodel"-Siegerin (GNTM 2020) aus dem Rheingau-Taunus-Kreis.

Dazu passend werden in dem am Samstagvormittag veröffentlichten Clip in rascher Folge mehrere Ansichten des Models gezeigt, die alle auf verschiedene Art und Weise digital nachbearbeitet wurden - die Unterschiede sind deutlich wahrnehmbar.

"Plötzlich wirkt der Körper 'perfekt'. Und genauso plötzlich bist Du selbst nicht mehr genug", heißt es weiter in dem Kommentar des Models.

Jacky gibt offen zu, dass sie in dieser Hinsicht von Druck und Zweifel geplagt werde: "Bin ich noch schön genug? Bin ich noch jung genug? Schlank genug? Beliebt genug?"