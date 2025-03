GNTM-Siegerin Jacky fast nackt: "Ich bin 26 Jahre alt und schäme mich nicht"

Rheingau-Taunus-Kreis - Für ein umfassendes Outing wählte Model Jacky Wruck alias Jacqueline Wruck ein in jedem Fall Aufmerksamkeit erheischendes Outfit: Die 26-Jährige zeigt sich in ihrem jüngsten Instagram-Reel fast nackt.

Im ersten Absatz kommt die 26-Jährige auf ihr Beziehungsleben zu sprechen. Demnach engt sie der Gedanke an eine feste Beziehung extrem ein. "Ich lebe lieber als Single", heißt es weiter.

"Ich bin 26 Jahre alt und schäme mich nicht zu teilen, dass ..." ist als Textelement über das Nackt-Bild des Models gelegt. In der Textspalte werden fünf Punkte aufgezählt, die als jeweilige Ergänzung zu der Einleitung anzusehen sind.

In dem Text, den die Siegerin der Castingshow " Germany's Next Topmodel " (GNTM 2020) dazu verfasste, legt Jacky ein sehr umfassendes und nachdenklich anmutendes Bekenntnis über ihre Person ab.

In einem Instagram-Reel vom heutigen Montag posiert die 26-Jährige fast nackt und präsentiert dazu einen sehr nachdenklich anmutenden Text, in dem das Model viel von sich preisgibt. © Screenshot/Instagram/jackywruck

Im zweiten Punkt räumt Jacky ein, dass sie sich aktuell angesichts zahlreicher Optionen und möglicher Lebenswege verloren fühle. "Ein Gefühl, dass ich zuvor noch nie erlebt habe", heißt es abschließend.

Mit dem dritten Absatz gesteht das Model, dass es oft mit der Angst kämpfe, die Kontrolle zu verlieren. Sie arbeite aber an diesem Problem und versuche, öfter loszulassen.

Als vierten Aspekt reflektiert die 26-Jährige über ihre Situation als Person des öffentlichen Lebens: "Einerseits liebe ich es, in der Kreativbranche zu arbeiten, aber oft frage ich mich: Was wäre, wenn ich Privatsphäre statt Präsenz in der Öffentlichkeit gewählt hätte? Wer wäre ich ohne die Version von mir, die gerade diese Zeilen schreibt? Würde ich mich freier fühlen oder eher unsichtbar?"

Der fünfte Absatz schließlich kann als Fortführung des vierten Punktes gelesen werden. Jacky Wruck räumt ein, dass der auf ihr lastende Druck nach ihrem Sieg im GNTM-Finale 2020 "enorm groß und belastend" geworden sei.