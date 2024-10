Gekidnappte Mausfigur: Was hat Satiriker Jan Böhmermann damit zu tun?

Von der menschengroßen Figur der Maus vor dem WDR-Gebäude in der Kölner Innenstadt fehlt seit Dienstagmorgen jede Spur. © Oliver Berg/dpa

Nach Angaben des WDR hatten die "Kidnapper" ein Schild am Tatort hinterlassen, dass sich der Sender keine Sorgen um die menschengroße Skulptur machen solle. Die Aktion solle den Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks untermauern, hieß es weiter.

Daneben wurde der betreffende Instagram-Kanal genannt, auf dem neben dem Video mit Böhmermann auch weitere Posts zu finden sind. In einem davon heißt es etwa, dass sich die Maus Sorgen um ihre Freunde beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen mache.

Zum Verschwinden der beliebten Figur hatte sich auch WDR-Programmchef Jörg Schönborn (60) deutlich geäußert. "Vielleicht ist das lustig gemeint, aber ich glaube, nicht alle Kinder, die Maus-Fans sind, finden das lustig", sagte er und appellierte an die bis dahin noch unbekannten Täter, die Maus zurückzubringen.

"Also wir haben ja Humor. Wenn das Ganze ein Witz sein soll, hoffen wir auf eine gute Pointe", erklärte Schönborn. "Aber im Ernst: Die Maus gehört unserem Publikum, und es ist nicht in Ordnung, sie zu kidnappen – egal, was man damit machen will."