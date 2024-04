"Peinlich!": Jan Böhmermann entschuldigt sich gleich mehrfach für Falsch-Informationen

Bremen/Köln - Was für eine Verwirrung! Nach einer App-Empfehlung in seinem Podcast "Fest & Flauschig" musste sich Moderator Jan Böhmermann ( 43, "ZDF Magazin Royale") gleich mehrfach korrigieren.

Zuerst meldete sich Moderatorin Jennifer Sieglar (41) mit einer Korrektur zu Wort, dann wurde es kompliziert. © Screenshot/Instagram/jennifersieglar, janboehm (Bildmontage)

"Mir haben so viele Leute geschrieben, weil ich in der aktuellen 'Fest und Flauschig'-Folge von Jan Böhmermann genannt werde", meldete sich am Dienstag zunächst die Moderatorin Jennifer Sieglar (41) bei ihren Instagram-Followern. "Er verbreitet da aber falsche Informationen über mich."

In dem Ausschnitt gegen Ende der aktuellen "Let's step!"-Folge erklärt der Podcaster im Gespräch mit Olli Schulz (50), dass er nicht nur ein riesiger Fan von der Kindernachrichten-Sendung "Logo!" sei, sondern auch von zwei Apps, die die "Logo!"-Moderatorin Jennifer promotet habe.

Anders als von Böhmermann behauptet, moderiert Jennie das Format inzwischen aber gar nicht mehr, wie sie daraufhin in ihrer Instagram-Story klarstellte.

Der Podcaster wiederum reagierte sofort und entschuldigte sich für die Ungenauigkeit, ging dabei aber noch einen Schritt weiter. "Jetzt schon mal sorry! Das wird korrigiert! Peinlich!", kommentierte er Jennifers Story und erklärte dazu, dass er sie wohl einfach mit einer Kollegin verwechselt habe. Dementsprechend sei sie auch nicht diejenige, die die nun von ihm empfohlenen Umwelt-Apps vorgestellt habe.

Und weiter ging die Verwirrung: Denn so falsch scheint Jan Böhmermann dann eben doch nicht gelegen zu haben ...