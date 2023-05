Jan Böhmermann veröffentlicht ESC-Disstrack gegen Deutschland: "Allemagne Zero Points"

Jan Böhmermann (42) ließ sich die Chance nicht entgehen und produzierte seinen eigenen ESC-Song. © Henning Kaiser/dpa

Am kommenden Samstag ist es so weit: 37 Länder werden in Liverpool ihre Songs präsentieren und auf den Sieg hoffen.

Mit dabei die deutschen Auserwählten "Lord of the Lost". Die Rockband wird mit ihrem Song "Blood & Glitter" auf die Bühne treten und den gebeutelten Deutschen hoffentlich ein paar Punkte einbringen.

Denn seit Lena Meyer-Landruts (31) Gewinn im Jahre 2010 sieht es punktetechnisch eher mau aus. In den vergangenen Jahren landete Deutschland oft auf dem allerletzten Platz.

Mit diesem Thema setzt sich Böhmermann in seinem am heutigen Dienstag erschienenen Song auseinander und streut noch einmal Salz in die Wunde. Denn der Name ist Programm: "Allemagne Zero Points".

In einem 80-Synth-Pop-Song à la "A-ha", "Duran Duran" oder "Depeche Mode" singt der Podcaster nicht nur über den deutschen ESC-Stand, sondern auch über die generelle Situation im Land.

So heißt es in der ersten Strophe unter anderem: "We don't do dancers, we do Panzers" - eine Anspielung auf die deutsche Rüstungsbranche.