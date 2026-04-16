Nächste Runde im Olympia-Krawall: Jan Böhmermann legt lautstark gegen Torsten Burmester nach

Köln - Das Abstimmungs-Drama um Olympia in Köln geht weiter! Zwei Wochen nach seinem ersten Take hat Moderator Jan Böhmermann (45) noch einmal gegen Bürgermeister Torsten Burmester (63) und dessen Passion für die olympischen Spiele in der Domstadt nachgelegt.

Torsten Burmester leitete zwei Jahre die Geschicke des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). © Sebastian Gollnow/dpa

Die Sache ist klar: Bis zum Wochenende läuft in Köln die Abstimmung darüber, ob sich Köln in Zusammenarbeit mit anderen Städten um Olympia bewerben soll.

Nachdem "Böhmi" schon vor zwei Wochen Olympia-Stress mit Kölns Oberbürgermeister vom Zaun gebrochen hatte, legt der Podcaster bei "Fest und Flauschig" jetzt nochmal zu seiner Äußerung "fucking Bürgermeister" nach.

"Ich bin natürlich persönlich überhaupt nicht gegen den Bürgermeister. Das ist nur die Beleidigung des Amtes", erklärt der 45-Jährige.

Seiner Klarstellung zufolge geht es ihm in erster Linie nicht um Torsten Burmester als Person - vielmehr die Tatsache das Internationale Olympische Komitee (IOC) und deren Entscheider in der Stadt zu haben, stört ihn.

"Das ist eine total korrupte, mit Diktaturen schmusende Nicht-Regierungsorganisation, die Geld verschluckt. Die will hier keiner haben. (...) Allein als politisches Zeichen und für die queere Community: Fick das IOC."