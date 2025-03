Bachelorette-Boy Jan Hoffmann: Schock-Diagnose nach Trennung!

Doch es wurde noch schlimmer! Denn wenig später habe sein Vater der Familie mitgeteilt, dass er einen Tumor im Hals habe. "Es war natürlich ein purer Schock!", so Jan. "Wir hatten so schreckliche Wochen jetzt."

Zunächst habe ihm die erneute Trennung "den Boden unter den Füßen weggezogen", da er wohl auch überhaupt nicht damit gerechnet hatte. Er habe starken Liebeskummer gehabt, wenig gegessen, schlecht geschlafen und viel geweint. Dann habe er den Plan gefasst, alleine in seinem Van zu verreisen. "Ich wollte einfach abhauen", so Jan. Sein Wagen sei aber nicht angesprungen, sodass er den Plan erst einmal wieder verwerfen musste.

Insgesamt blieb er ganze zehn Wochen offline. Aus gutem Grund: "Die letzten Wochen und Monate waren eine absolute Katastrophe für mich", berichtete Jan am Wochenende seiner Community. "Das war ein wirklich wilder und ganz, ganz schlimmer Start in das Jahr."

Im Februar hatte Sharon auf ihrem Instagram -Account klargestellt, dass ihr Liebes-Comeback mit Jan im vergangenen Jahr nicht geklappt habe. Zu den Hintergründen äußerten sich die beiden nicht. Auf Jans Account wurde es anschließend sogar gänzlich still.

Jan ging als Sieger aus der "Bachelorette"-Staffel mit Sharon Battiste (33) hervor. Doch die Liebe zerbrach. © Screenshot/Instagram/janhoffmann__ (Bildmontage)

Sein Vater habe ihn schließlich überredet, trotz allem in den Süden zu fahren und habe ihm seinen Camper angeboten. Daraufhin ging es für Jan bis nach Portugal. "Das war 'ne wundervolle Reise an sich, aber ich konnte es natürlich nicht komplett genießen", so der 32-Jährige.

Doch am Ende gab es ein Happy End: Sein Vater sei nach einem Krankenhausaufenthalt bereits wieder auf dem Weg der Besserung – und auch den Liebeskummer scheint Jan inzwischen weit hinter sich gelassen zu haben.

Seinen Fans versicherte er: "Ich brauchte diese Auszeit einfach. Ich bin jetzt wieder da, weil ich wieder lachen kann!"