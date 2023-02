Ex-BTN-Star Jan Leyk erfährt das Geschlecht seines Kindes: "Habe geheult wie ein Schlosshund"

Ex-BTN-Star Jan Leyk (38) wird in diesem Jahr zum ersten Mal Vater. © Screenshot/Instagram/leykenda

Doch erst einmal standen noch andere Dinge auf der Agenda. Denn wie der 38-Jährige auf seinem Instagram-Kanal ankündigte, war am Montag der große Tag. "Wir erfahren heute das Geschlecht", gab er in seinen Storys bekannt. "Ich will das wissen!"

Dabei bevorzuge der Schauspieler die klassische Variante. "Zum Frauenarzt, kurz mal Bilder gucken und dann: Mädchen oder Junge", sagte Leyk. Von den ganzen Gender-Reveal-Partys halte er hingegen nichts. "Da bin ich komplett raus. Da habe ich gar keinen Bock drauf", stellte er klar.

Der Moment, in dem man das Geschlecht seines Kindes erfahren würde, sei für ihn eine "krass intime Situation". Diese wolle er nicht "mit Birgit und Peter teilen, die du einmal im Jahr siehst." In diesem Hinblick entwickle sich die Gesellschaft laut Leyk klar zurück.

Der Ex-BTN-Schauspieler hat allerdings ein Gefühl, was das Geschlecht seines Kindes angeht. "Ich glaube, es wird ein Mädchen", sagte er. "Habe das irgendwie im Bauch."

Und in seiner typischen Art sprach er bereits eine Warnung an die Männerwelt aus. "Ich habe mich schon erkundigt mit einem Waffenschein, aber es ist doch deutlich komplizierter als gedacht."