Sein Sohn ist da: Jan Leyk zum ersten Mal Vater geworden

Hamburg - Herzlichen Glückwunsch! " Kampf der Realitystars "-Teilnehmer Jan Leyk (38) ist zum ersten Mal Vater geworden. Seine Freundin Franzi (27) brachte am Freitag einen gesunden Jungen zur Welt.

Kurios: Das Geschlecht seines Kindes offenbarte der Reality-TV-Star nicht etwa bei einer obligatorischen "Gender Reveal Party", sondern in einem Nebensatz während einer Hasstirade gegen die sogenannten "Klima-Kleber" der " Letzten Generation ".

Das hatte den Modedesigner und DJ aber nicht davon abgehalten, bereits im August 2022 im Urlaub auf Mallorca vor seiner Herzdame auf die Knie zu gehen und um ihre Hand anzuhalten - eine echte Blitz-Liebe also.

Seine Fans freuten sich mit dem ehemaligen "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller, ließen in den Kommentaren etliche Glückwünsche da und drückten zudem zahlreich auf den "Gefällt mir"-Button.

Generell präsentierte sich der 38-Jährige in der Vergangenheit immer wieder hetzend in den sozialen Medien, schoss unter anderem scharf gegen die Corona-Impfung, die Fußball-WM in Katar oder die LGBTQIA+-Bewegung.

Zudem kündigte er an, sein Heimatland zeitnah verlassen und auswandern zu wollen: "Deutschland hat fertig und mein Kind soll in einer besseren, freieren, ehrlicheren Welt groß werden."

Nun ist sein Sohn auf der Welt und es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die kleine Familie ihre Koffer packt und ihr Glück im Ausland sucht.