Insolvenzverfahren gegen Jan Leyk! So pleite ist der Ex-BTN-Star

Jan Leyk (39) hat ein Insolvenzverfahren gegen sich laufen. © Screenshot/Instagram/leykenda

Laut einem Bericht von RTL läuft gegen den Malle-DJ ein Insolvenzverfahren vor dem Hamburger Amtsgericht. Einen entsprechenden Antrag habe Leyk dazu bereits im Februar gestellt.

Insgesamt sollen sich die Forderungen der Gläubiger an Leyk auf 532.000 Euro belaufen - ein ganz schön satter Betrag. Zu ihnen gehören unter anderem die Stadt Hamburg, die Targobank, die Commerzbank und sogar das schwedische Möbelunternehmen IKEA. Von dieser gigantischen Summe hat der 39-Jährige bislang allerdings nur 25.889,95 Euro beglichen, wie aus dem Bericht hervorgeht.

Doch wie konnte Leyk, der im August Vater eines Sohnes wurde, so weit in die Miesen abrutschen? Schließlich soll er laut Insolvenzbericht in den Jahren zwischen 2020 und 2022 einen angeblichen Jahresumsatz von circa 120.000 Euro gehabt haben, wie RTL berichtet - und das war während Corona!

"Wir vermuten, dass Jan Leyk nicht nur 10.000 Euro pro Monat umsetzt, sondern eher 15.000 bis 20.000 Euro", erklärte ein Gläubigeranwalt dem Sender. Dennoch muss der 39-Jährige nur 500 Euro jeden Monat an die Insolvenzmasse abdrücken.