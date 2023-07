Jan Leyk trifft Entscheidung und ätzt gegen Anne Wünsche: "Einfach pervers"

Ein derartiges Verhalten gehöre seiner Meinung nach "verboten" und "bestraft", verdeutlichte Jan, ehe er ergänzte: "Mich widert es vor allem an, dass eine Anne Wünsche das ganz genau weiß und bewusst damit provoziert."

"Die Töchter von Anne Wünsche werden seit drei, vier, fünf Jahren so dermaßen zur Schau gestellt und im Internet nackig gemacht ... Ich finde das einfach pervers", wütete der Modedesigner in seiner Instagram-Story .

Auch über die künftige Präsenz seines Sohnes im Internet hat sich der Reality-TV-Star bereits Gedanken gemacht - und ist zu einer eindeutigen Entscheidung gekommen: "Ich werde kein einziges Foto von unserem Kleinen hochladen, weil das so brandgefährlich ist."

Der Hamburger und seine Verlobte Franzi (27) erwarten aktuell ihr erstes Kind, einen Jungen. Zwar dürfte die Geburt noch einige Wochen auf sich warten lassen, im Leben des 38-Jährigen dreht sich aber natürlich trotzdem schon so gut wie alles um den Nachwuchs.

Ein eindrückliches Video der Telekom, das der Halb-Spanier wenig später in seiner Story teilte und in dem es um die digitale Privatsphäre von Kindern geht, bestätigte den 38-Jährigen in seiner Entscheidung.

"Auch wenn man ganz doll stolz ist, liebe Eltern: Lasst es sein! Die Welt da draußen ist einfach zu krank und pervers. Wir müssen unsere Kinder schützen!", appellierte er gleichzeitig an die entsprechenden Personen in seiner Community.

Ob wohl diese Nachricht auch Anne Wünsche erreicht?